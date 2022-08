Quick.Step en Evenepoel moeten schakelen na verlies Alaphilippe: “Wij zullen al eens meer zeggen: ‘Los het zelf op’”

VueltaRemco Evenepoel is in zijn leiderstrui weer een dagje dichter bij Madrid geslopen, maar verloor met Julian Alaphilippe ook een belangrijke pion. De wereldkampioen moest opgeven na een valpartij. “Dit is een groot verlies”, aldus Evenepoel, die zich ook stoorde aan de vele mensen in de aankomstzone.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Rit elf, check. Remco Evenepoel heeft in zijn rode trui weer een stapje richting einddoel Madrid gezet. Een etappe die voor hem lang vlekkeloos verliep, tot plots ploegmaat Julian Alaphilippe onderuit ging. “Opeens hoorde ik het vreselijke geluid van een glijdende fiets, alsof er een auto tegen een muur schuurde. Ik keek achterom en zag een witte trui met vijf strepen op de grond liggen. Toen ben ik direct tot bij Jimmy Janssens gereden om hem te vragen wat te temporiseren, wat hij ook deed. In het oortje kregen we direct te horen dat Julian werd afgevoerd met de ambulance.”

Alaphilippe tastte meteen na de val naar de schouder - meestal een veeg teken dat wijst op een mogelijke sleutelbeenbreuk. “Ik weet niet exact wat er aan de hand is. Het is alleszins voor hemzelf erger dan voor de ploeg”, verwijst Evenepoel naar het WK. “Maar het is een groot verlies, want samen met Dries Devenyns was hij de renner met de meeste ervaring. We zullen proberen om het zo goed mogelijk op te vangen.”

Volledig scherm © ANP / EPA

Daarvoor is een wijziging van de tactiek aan de orde, beseft Evenepoel. Zeker omdat hij eerder ook al Pieter Serry kwijtspeelde. “Het zal aan de anderen zijn om iets te ondernemen. Wij staan 2'41" voor in het klassement, dus moeten we niet steeds de leiding nemen op de beklimmingen. Wij zullen al eens meer zeggen: ‘Los het zelf op’. Ik ga mijn jongens niet meer elke dag op kop zetten om zichzelf kapot te rijden.”

Tot slot had Evenepoel het ook nog eens over het toch weer talrijk opgekomen publiek in de aankomstzone. En dat met een ware coronagolf binnen het Vuelta-peloton. “Ik vind het heel jammer. Als de Vuelta-organisatie de koers met een gerust hart drie weken wil laten doorgaan, moet ze snel iets doen. Anders kan het volgende zondag al gedaan zijn.”

BEKIJK OOK. Dé momenten van de elfde etappe

Volledig scherm © VTM