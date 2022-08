Quick.Step-Alpha Vinyl in zijn geheel maakt indruk bergop: “Graag nog zo’n paar pionnen meer”

VueltaVerpletterende Ineos- of Jumbo-Vismadominantie is het niet. Maar Quick.Step-Alpha Vinyl maakte de voorbije dagen in de Vuelta best wel indruk bergop. In dienst van Evenepoel doen Vervaeke, Van Wilder, Alaphilippe en co. meer dan hun ding. “We hebben de juiste balans gevonden.”

Lof kwam er niet in het minst van de kopman zelf. “Voor het eerst ooit komen we in de cols collectief zó sterk voor de dag in een grote ronde. (lacht) Niet kwaad hé, voor een zogenaamd ‘klassiek’ team? Dit is dan ook waar we naartoe willen. Een hele grote stap in de juiste richting”, vindt Evenepoel. Het tilt de werkmieren van dienst duidelijk naar een hoger niveau. En bezorgt hen een ‘boost’. Vervaeke, Van Wilder: glunderen, doen ze. “We mogen trots zijn op elkaar”, zegt laatstgenoemde. “Zelfs onder druk blijven we rustig, nemen we onze verantwoordelijkheid, controleren we. Vervaeke: “‘Chapeau, hoe jullie het momenteel aanpakken’, kwamen er ons onderweg een paar zeggen. “Dat Remco rood draagt, dient uiteraard de motivatie. Maar ook zonder die trui rijd ik met plezier mijn kas leeg voor zo’n megatalent met hoog rendement.”

Volledig scherm © ANP / EPA

Tot daar en niet verder

Alaphilippe, Vervaeke, Van Wilder. Dat is het trio dat Evenepoel bergop omringt en lanceert. “Knap dat zelfs de wereldkampioen zich volledig opoffert voor Remco”, vindt ploegleider Klaas Lodewyck. Op het vlakke(re) zijn eerst Cavagna, Devenyns en Masnada aan zet. “Serry paste daar ergens tussen. Hij kon het van Rémi overnemen als het parcours wat selectiever werd. Jammer dat we hem kwijt zijn. Daar gaan we nu wat moeten improviseren. Maar zolang niemand uit het klimtrio ziek wordt, kunnen we dat wel opvangen en aanpassen. Met het ervaren duo Dries-Fausto dat wat opschuift. En desnoods met Louis (Vervaeke, red.).”

Quote Als we in de toekomst meer van dit soort werk zullen moeten opknappen, mogen er wel gerust nog één à twee jongens van dit type bijkomen Ploegleider Klaas Lodewyck

Met die ketting wordt volgens Vervaeke zeer behoedzaam omgesprongen. “Soms kan er wel eens eentje wat langer doortrekken. Maar dan zeggen we kordaat: ‘Stop, tot hier is het goed, spaar je nu maar voor de komende dagen.’ En is de volgende aan de beurt, wéér tot een vooraf afgesproken punt. Zo laten we niemand zichzelf totaal kapot rijden.” Lodewyck: “We zien dat heel veel teams op die manier werken. Zelf hebben we er eindelijk ook een goeie balans in gevonden. Als er eentje zich wat minder voelt, kan een ander het overnemen. We zijn bijzonder flexibel. Onze selectie is hier ook op afgestemd. Ja, we hadden een nóg betere kern voor de ploegentijdrit kunnen samenstellen. Maar we keken verder. Dit is een hele zware Vuelta, waarin we dus heel wat klimprofielen nodig hebben.”

Volledig scherm © Photo News

Verder investeren

Het zoek- en tastwerk lijkt zijn vruchten af te werpen, de juiste combinatie met het beschikbare potentieel dan toch gevonden nadat de sterkte van de ploeg eerder in Tirreno-Adriatico, Baskenland en Zwitserland al onderwerp van discussie was. “Je moet vooral zeven pionnen (in dienst van Evenepoel, red.) hebben die er 100% klaar voor zijn”, aldus Lodewyck. “Tot dusver was dat door uiteenlopende omstandigheden nooit het geval. Nu staat iedereen er net op het juiste moment. Als we in de toekomst meer van dit soort werk zullen moeten opknappen, mogen er wel gerust nog één à twee jongens van dit type bijkomen. We zijn inderdaad niet Ineos of Jumbo-Visma. Daar is het budget twee keer zo groot, wat meer veel meer luxe biedt. De sponsors die we nu aan boord hebben gehaald (o.a. Soudal, red.) zien ook wat we doen. En dat we het góed doen. (knipoogt) Misschien kan het een duwtje geven voor de toekomst. En leveren ze een extra effort. Want daar komt het onvermijdelijk op neer in het ‘omscholingsproces’ waarmee we bezig zijn: blijven werken, blijven investeren.”

Bekijk ook. Zó gooide Evenepoel zijn concurrenten overboord in rit 9

Speel mee met de Gouden Vuelta Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © ANP / EPA