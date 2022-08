Primoz Roglic vindt Evenepoel sterk en snel op veel terreinen: “Hij heeft hier niets te bewijzen”

Het was een race tegen de klok, maar hij heeft ze dan toch gewonnen. Primoz Roglic is goed en wel fit bevonden voor de dienst, nadat hij in de Touretappe naar Arenberg bij een zware val zijn schouder uit de kom hielp en een ruggenwervel brak. “Ik ben hersteld, ja”, sprak hij vanmorgen via zoom kort de media toe. “Op bepaalde momenten voel ik nog wel wat pijn, maar het gaat toch al veel beter dan hiervoor. We zien wel. Als ik hier aan de start kom, betekent dat dat ik er ook klaar voor ben. Maar ik moet de komende dagen en weken afwachten om uit te maken hoe het écht gaat.”

Quote Ik aanvaard het altijd zoals het is. Analyseer, vlooi uit waarom bepaalde dingen zijn gebeurd en waarom niet. Maar het belangrijk­ste is om altijd weer de rug te rechten en door te gaan Primoz Roglic

Roglic is volgens Merijn Zeeman, zijn ploegleider bij Jumbo-Visma, een meester in het omgaan met tegenslagen. “Ik aanvaard het altijd zoals het is. Analyseer, vlooi uit waarom bepaalde dingen zijn gebeurd en waarom niet. Maar het belangrijkste is om altijd weer de rug te rechten en door te gaan. De focus te bewaren, niet op het verleden maar op de toekomst, op de volgende doelen. Mijn volgende doel is dus de Vuelta. Op wat nadien volgt, heb ik nog geen zicht. Meestal zijn het last minute decisions bij mij. Eerst dit katje geselen nu. (lacht)”

Volledig scherm Roglic. © BELGA

Roglic won de laatste drie Vuelta’s en kan met een vierde opeenvolgende eindzege het record evenaren van de Spanjaard Roberto Heras. “Dat is zeker iets speciaals”, vindt hij. “We will go for that.” De inleidende ploegentijdrit, morgen in Utrecht, wordt alvast belangrijk. “We hebben het parcours nog niet verkend. Dat gebeurt wellicht pas morgen, net voor de race, wanneer het traject helemaal verkeersvrij wordt gemaakt. In de TTT kunnen al de eerste tijdsverschillen worden gemaakt voor het klassement. Verder komt het erop aan om de twee daaropvolgende vlakke etappes zonder kleerscheuren door te komen. Is dat het geval, zal ik alvast van een goeie start kunnen spreken. De cruciale, veeleisende ritten met heel wat steil klimwerk komen er pas later aan. (grijnst) Daar zal ik pas écht voelen hoe het met me gaat.”

Wie zijn belangrijkste rivalen worden? Roglic: “Eerlijk gezegd focus ik enkel op mezelf en op mijn eigen evolutie. Meer dan op de tegenstand.” Remco Evenepoel staat bij de bookmakers alvast ná hem als tweede genoteerd. “Niet onterecht”, vindt Roglic dat. “Remco is een sterke en supersnelle renner, op alle mogelijke terreinen. Hij hoeft zich hier niet te bewijzen. Ach, everyone starts from zero. Er zijn nog andere kandidaten. Hopelijk krijgen we een mooie, spectaculaire Ronde van Spanje.”

Volledig scherm Roglic. © Photo News