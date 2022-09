Primoz Roglic keert voor het eerst terug op valpartij en is scherp voor Fred Wright: “Wat gebeurde, was niet oké”

VueltaPrimoz Roglic likt zijn wonden na de val die hem de Vuelta kostte. De Sloveen was de voorbije dagen te ontgoocheld om te reageren, maar nu doet hij dat voor het eerst op de website van Jumbo-Visma. “Wat gebeurde, was niet oké. De val is te wijten aan het gedrag van één renner in het bijzonder.”

Er is fysiek en mentaal oplapwerk nodig, klinkt het op de website van Jumbo-Visma. Roglic bekomt thuis bij vrouw en kind na zijn zware val dinsdag in de Vuelta. Het is nog onduidelijk of hij dit seizoen weer aan koersen toekomt. Roglic voelt zich naar eigen zeggen met de dag beter, maar veel meer dan wandelen zit er voorlopig niet in na die harde smak.

Volgens de berichten liep Roglic geen breuken op, maar de pijn van gekneusde en bebloede ledematen in combinatie met de mentale teleurstelling was te groot om verder te zetten. Roglic had de eerste renner ooit kunnen worden die de Vuelta vier keer na elkaar wint. Al doet vooral de manier waarop hij de Ronde van Spanje moest verlaten pijn.

“Het was niet oké”, doelt de renner van Team Jumbo-Visma op de aanrijding met Fred Wright, die vierde werd in de rit van dinsdag. “Dit zou niet moeten gebeuren”, aldus Roglic. “Er wordt snel weer overheen gestapt en we gaan over tot de orde van de dag. Voor mij geldt dat niet. Dit is niet de manier waarop ik wil dat de sport verder gaat en dat signaal wil ik afgeven.”

“Na de val kostte het me tijd om dingen op een rijtje te zetten. Mijn conclusie is dat hoe deze valpartij gebeurde niet acceptabel is. Niet iedereen heeft het goed gezien. De waarheid is dat de val niet werd veroorzaakt door een slechte weg of een gebrekkige veiligheid, maar door het gedrag van een renner. Ik heb geen ogen in mijn rug, anders had ik me breed gemaakt. Wright kwam van achter en reed het stuur uit mijn handen voordat ik het wist.”

Volledig scherm © BELGA

Jumbo-Visma roept op om koersgedrag aan te passen

Jumbo-Visma wil ingrijpen. Manager Richard Plugge is voorzitter van de AIGCP (de vereniging die de belangen van de teams behartigt). Hij stond aan de basis van de ‘safety working group’, die is ingesteld na het incident met Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen in de Ronde Polen. Plugge heeft bij de UCI gepleit om vooral het koersgedrag van renners zelf aan te pakken.

“Er is onderzoek gedaan naar tal van wedstrijdincidenten. Die zijn in een database in kaart gebracht, waarbij de oorzaken gecategoriseerd zijn. Obstakels, bijvoorbeeld. Maar ook ‘eigen schuld renner’ of ‘schuld andere renner’”, legt hij uit. “Terecht hebben we de mond vol over onveilige punten in een parcours, zoals de drempel in Burgos.”

“Maar uit onderzoek blijkt dat in ongeveer de helft van de gevallen het koersgedrag van de renners de oorzaak is van een valpartij. Niet remmen, maar doorduwen bijvoorbeeld. Het verbaast me niet, want elke renner heeft de wil om te winnen. Ik zou willen zeggen: rem en gebruik je verstand. Dat vraagt om een gedragsverandering, gedreven door bewustwording en een consistente jurering.”

Volledig scherm © BELGA

Speel mee met de Gouden Vuelta

