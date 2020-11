Prijs voor Jasper Philipsen: “Ik heb een hele Vuelta op het juiste moment gewacht, het is onverwacht dat het net vandaag kwam”

VueltaTranen van vreugde bij Jasper Philipsen in de Vuelta. Onze 22-jarige landgenoot was in Puebla de Sanabria de betere van Pascal Ackermann en Jannik Steimle in de sprint. Het is zijn eerste ritoverwinning in een grote ronde. “Dit betekent heel veel voor mij.”

Vorig jaar kwam hij binnen met een ritzege in de Tour Down Under na diskwalificatie van Caleb Ewan. Dit jaar deed hij er met een ritzege in de BinckBank Tour nog een overwinning op WorldTour-niveau bij. Geen twee zonder drie voor Philipsen en dus won hij vandaag een lastige 15de rit in de Ronde van Spanje.

Na een rit van 230 kilometer met meer dan 4.000 hoogtemeters kwam het in Puebla de Sanabria verrassend tot een sprint met een uitgedund peloton. “Vanochtend had ik nooit verwacht dat het hier tot een sprint zou komen. Er reed een sterke ontsnapping voorop en dat maakte het moeilijk.”

Naar het einde toe spanden steeds meer ploegen zich in om laatste vluchter Cattaneo binnen schot te houden. Het pleit zo beslecht worden in een hellende sprint. “Ik hou er wel van als het een beetje in stijgende lijn gaat”, aldus Philipsen. “Zo’n aankomsten passen me wel.”

“Ik kan moeilijk beschrijven hoe blij ik ben met deze zege. Dit bekent veel voor mij. Ik heb een hele Vuelta op het juiste moment gewacht. Dat het net vandaag kwam, was een beetje onverwacht, maar deze gaan ze me in elk geval niet meer afpakken. Ik ga hier even van genieten en daarna mijn eerste Vuelta proberen uit te rijden.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Volledig scherm © AFP