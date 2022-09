Ploegmaats en ploegleiders over unieke zege van Evenepoel: “Een superkopman”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Louis Vervaeke (ploegmaat) heeft oproep: “Draag zorg voor Remco”

“Remco is een bijzonder talent. Ik zou iedereen willen vragen om er zorg voor te dragen. Die jongen is 22 en wint de Vuelta, dat is heel straf. De voorbije jaren heeft hij veel kritiek gekregen, en heeft hij zwaar onder druk gestaan: ik hoop dat dat nu stopt. Jullie weten niet hoe hard commentaar kan aankomen. Renners zijn ook maar mensen, die dingen kruipen bij iedereen in het hoofd. Geef hem tijd en er gaan nog veel mooie dingen volgen.”

“Ik denk dat we als ploeg ook trots mogen zijn. We zijn zwaar beproefd geweest. Movistar heeft elke kans proberen te benutten om ons kapot te rijden. Met het uitvallen van Pieter en Julian (Serry en Alaphilippe, red.) werd het extra zwaar. Maar met een relatief jonge ploeg hebben we het echt heel matuur gecontroleerd. We mogen een pluim op onze hoed steken, al is dat natuurlijk makkelijker als je de beste kopman hebt.”

Volledig scherm Louis Vervaeke. © Photo News

Dries Devenyns (ploegmaat) had een voorgevoel: “Speciaal een rood T-shirt meegebracht”

“Remco is een ongelofelijke atleet. Als je kijkt welke weg hij heeft afgelegd, van zijn val in Lombardije tot nu: daar zijn amper woorden voor. Ik heb altijd het idee gehad dat hij een grote ronde kon winnen, maar ik heb dat nooit luidop uitgesproken. Ik had speciaal wel een rood T-shirt in mijn valies gestoken toen we vertrokken - voor het geval dat. Ik heb al een lange carrière, maar ik denk dat dit helemaal bovenaan komt. Wij zijn allemaal boven onszelf uitgestegen. Of we dit nog een keer kunnen? Met een paar pionnetjes erbij zeker. Waarschijnlijk ik eruit en een betere klimmer erin, zoiets. Er zit nog veel potentieel in deze ploeg. Zelf zou ik ook nog graag een jaar erbij doen, ik hoop dat ik overeen kan komen met de grote baas.”

Volledig scherm Dries Devenyns. © BELGA

Ilan Van Wilder (ploegmaat) tot tranen toe bewogen

“Dit is zeer emotioneel voor mij. We hebben hier zo hard voor gevochten. De druk was hoog tot de laatste bergrit. Het was niet makkelijk, maar we hebben het gedaan. Het is ongelofelijk. We schrijven Belgische wielergeschiedenis, maar ook voor de ploeg is dit heel groots. Ik ben blij dat ik hier een deel van was.”

Geert Van Bondt (ploegleider) voelt stress van zich afvallen: “Spanning bouwde dag na dag op”

“Toen ik de mama en papa van Remco zag, was het bijzonder emotioneel. Ja, dit was stressen. De spanning heeft zich dag na dag opgebouwd. Dat we het met zes renners in plaats van acht moesten oplossen, maakt deze prestatie alleen straffer. Al is koers soms niet heel moeilijk: je moet vooral een super kopman hebben, dan groeit al de rest mee.”

Quote Ik ben ‘dood’ na deze drie weken. Het was elke dag oorlog. Je moest elke kilometer wakker zijn. Ook in de volgwagen is dat intens. Ploegleider Klaas Lodewyck

Davide Bramati (ploegleider) vinkt carrièredoel af: “België heeft weer een echte kampioen”

“Ik heb elke dag een enorm gemotiveerde ploeg gezien. We hebben dit allemaal samen gedaan. Hét verhaal van deze Vuelta was de ploeg, met natuurlijk een super Remco aan het hoofd. Dit is een droom, ook voor mij. Ik heb altijd gezegd dat ik mijn carrière nooit kon stoppen zonder zege in een grote ronde. Ik ga nog lang niet stoppen, maar dit stond bovenaan mijn lijst. Ik denk dat België ook heel blij is: ze hebben eindelijk weer een echte kampioen.”

Klaas Lodewyck (ploegleider) leefde intens mee: “Ook heel intens in de volgwagen”

“Het waren drie stressvolle weken. Vooral door die jammerlijke val. Gebeurt die niet, dan verliest Remco ook die tijd niet. Maar goed, daarna heeft de hele ploeg de rug gerecht. We hebben attent gekoerst, voorin gekoerst, slim gekoerst. Officieel was top vijf de ambitie, maar we zijn eigenlijk meteen gestart om te winnen. Zonder die ambitie houd je niemand scherp. Alleen zijn we naar de buitenwereld voorzichtig gebleven, we hebben onze les geleerd uit het verleden. Ik ben ‘dood’ na deze drie weken. Het was elke dag oorlog. Je moest elke kilometer wakker zijn. Ook in de volgwagen is dat intens.”

