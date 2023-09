Ploegleider Niermann na ongeval Van Hooydonck: “Heftig aangekomen bij renners”

Het nieuws over Nathan Van Hooydonck, die in kritieke situatie verkeert na een zwaar auto-ongeval , sijpelde langzaam binnen bij de renners van Jumbo-Visma die in de Vuelta actief zijn. “Het werd hier plots heel rustig”, vertelt Stijn Vlaeminck. “Onze renners hebben dit nieuws best heftig opgenomen”, vertelt ploegleider Grischa Niermann.

KIJK. Stijn Vlaeminck: “Nog niet iedereen was in Vuelta op de hoogte”

Jumbo-Visma is actief in de Vuelta. De renners werden voor hun bustocht naar startplek Liencres op de hoogte gebracht van het nieuws. Maar nog niet iedereen van het team was ingelicht. Bijvoorbeeld de mecaniciens en enkele leden van de ploegleiding waren nog niet op de hoogte. “Toen ook aan hen het nieuws werd meegedeeld, sloeg de sfeer in korte tijd helemaal om”, vertelt Stijn Vlaeminck ter plekke. “Het werd hier erg kalm en rustig. Iedereen ging plots om de gsm op zoek naar meer informatie. Want hier in Spanje is het nieuws nog erg vers.”

“We weten niet meer dan wat in de media verschijnt”, bevestigt ploegleider Grischa Niermann. “Dit is hard nieuws. Natuurlijk ook voor onze renners - ze hebben dit nieuws best heftig opgenomen. Onze gedachten zijn bij hem en zijn partner. Natuurlijk is het nu een pak lastiger om hier te koersen. Maar we hebben nog steeds de leiderstrui. Hopelijk kunnen we straks onze zinnen verzetten. Maar het wordt natuurlijk een lastige dag voor ons.”

Van Hooydonck is erg geliefd in het peloton. Hij stelt zich als meesterhelper steeds in dienst van zijn kopman(nen). Vorig jaar werd hij tweede in het referendum van de Kristallen Zweetdruppel - de trofee voor de beste helper in het peloton. Dat mede dankzij zijn werk voor eindwinnaar Vingegaard en Van Aert in de Tour.