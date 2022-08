Patrick Lefevere predikt kalmte nadat poulain Remco Evenepoel rood veroverde: “Leiderstrui is mooi, maar ook vergiftigd geschenk”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voor de zesde rit zei Remco Evenepoel dat hij op de Pico Jano geen grote tijdsverschillen verwachtte, maar finaal kreeg titelverdediger Primoz Roglic wel al 1'20" aangesmeerd. Niet weinig op de eerste aankomst bergop van de Vuelta. “Al bij al vallen de tijdsverschillen nog mee”, meent Patrick Lefevere. De CEO van Quick.Step Alpha Vinyl is vooral blij met de manier waarop. “Remco heeft zelf initiatief genomen en alle klassmenentsrenners klink uit het wiel gereden, behalve Enric Mas. Enric heeft nog bij mij in de ploeg gereden. Een goeie gast. Ik begreep eerst niet waarom hij de linke wou uithangen, maar als je in de laatste kilometers naar zijn smoelwerk keek, wist je dat hij geen cinema speelde. Hij kon niet beter en was al blij dat hij als enige kon volgen.”

Lefevere was ook blij met de totale ploegprestatie. “Ik heb een zeer goeie Alaphilippe gezien. Hij had nog eens een goeie dag. Masnada die in de ontsnapping mee ging, was ook een goeie move. De ploeg had op deze rit zijn zinnen gezet, maar voor hetzelfde geld rijdt de ploeg een hele dag op kop en ontploft Remco in de regen. Hij is echter zodanig in vorm dat de weersomstandigheden niet in zijn hoofd zaten.”

Quote Het belangrijk­ste is dat Remco tot maandag op de rustdag geen tijd verliest tegenover recht­streek­se concurren­ten zoals Almeida, Mas, Hindley en Roglic Patrick Lefevere

De rode leiderstrui is een beloning voor de ploegprestatie, al bekijkt Lefevere dat dubbel. “De leiderstrui is mooi, maar zo vroeg in een grote ronde misschien een vergiftigd geschenk. De ploeg heeft de voorbije dagen al energie moeten verspillen om Remco voorin te houden en zal de komende dagen nog meer aan de bak moeten. Wij hebben de ploeg proberen bouwen in functie van Remco, maar dit is nog niet de ploeg waar we ooit naar toe willen. Ik hoop dat deze prestatie zijn ploegmaten vleugels geeft en dat we een compagnon de route vinden.”

Wie dat moet worden, is nog niet duidelijk. “Nu begint er een koers in de koers. Mas zal zijn positie willen handhaven... Van mij mag een niet-klassementsman gerust even de trui overnemen, zoals Rudy Molard eergisteren deed. Het belangrijkste is dat Remco tot maandag op de rustdag geen tijd verliest tegenover rechtstreekse concurrenten zoals Almeida, Mas, Hindley en Roglic.”

Vooraf mikte Evenepoel op een ritzege en top tien in het eindklassement. Het vroeg veroveren van de leiderstrui verandert die doelstelling niet. “Ik kan mij voorstellen dat heel België in rep en roer staat, maar laat ons kalm blijven. Remco heeft nog altijd geen ritzege gewonnen en kan nog een slechte dag hebben. Het duurt nog zeer lang. Ik zou de eerste keer evalueren dinsdag na de lange tijdrit en daar blijf ik bij”, aldus Lefevere, die zondag zijn opwachting maakt in de Vuelta.

Bekijk ook. Remco Evenepoel: “Dit is geweldig”

Speel mee met de Gouden Vuelta Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.