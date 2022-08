“Overnemen van Remco? Het was zo al goed genoeg”: zo keken concurrenten en Spaanse media naar nieuwe tweetrapsraket Evenepoel

VueltaEen ferme tweetrapsraket was het van Remco Evenepoel. In eerste instantie konden zijn concurrenten - weliswaar met enige moeite - nog volgen. Maar bij tempoversnelling 2.0 vielen Roglic en co. terug. Hoe zijn rivalen én pers keken naar de ferme cartouche.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Toen Evenepoel ging, nestelde Primoz Roglic zich in het wiel. Maar bij de tweede tempoversnelling moest de drievoudige Vuelta-winnaar lossen. Op 7,6 kilometer van de streep was het schade beperken. “Ik had in die fase niet de benen om met de besten mee te kunnen. Ik moest de knop omdraaien en alles geven tot aan de streep.”

Quote Overnemen van Evenepoel? (lacht) Het was zo al goed genoeg. Enric Mas

Opvallend: in de slotfase, in volle achtervolging op Evenepoel en Mas, zat Roglic totaal geïsoleerd. Geen Kuss of Harper meer te bekennen. En de andere klassementstenoren lieten het volledig aan de kopman van Jumbo-Visma over. “Ik moest het inderdaad alleen doen”, knikte hij. “Ik vocht voor elke seconde, tot aan de finish. Vandaag hebben we iets verloren, maar Madrid is nog heel ver. Hopelijk kunnen we de komende dagen weer tijd terugpakken. De concurrentie is sterk. Dat heeft deze rit aangetoond en wisten we eigenlijk al.”

Volledig scherm Roglic in het wiel van Evenepoel. © Vuelta

Jai Hindley, de kopman bij BORA-hansgrohe, kwam in het groepje-Roglic aan. “Er stond een enorm hoog tempo op de voorlaatste klim. En het viel niet stil op de laatste klim. We waren er helaas niet bij toen de beslissende aanval kwam. Ze waren gewoon te sterk vandaag. Toch is alles nog speelbaar. Er komen nog veel klimmen aan.”

Wie wél mee kon met Evenepoel: Enric Mas. Maar daar bleef het ook bij. Toen Evenepoel vroeg om over te nemen, paste de Spanjaard. Hij zag al genoeg af. “Overnemen van Remco? (lacht) Het was zo al goed genoeg. Ik heb alles gegeven wat ik kon. Door het harde werk van Quick.Step wisten we dat Remco die aanval zou plaatsen. Daarom was het redelijk ‘gemakkelijk’ om te anticiperen. Maar helemaal niet makkelijk om zijn tempo te volgen.”

Volledig scherm Mas en Evenepoel. © Getty Images

Dit schrijft de pers “Evenepoel start een revolutie”, kopt AS. “Het Belgische fenomeen trok de rode trui aan na een aanval op Pico Jano. Genadeloos was hij, 8 kilometer voor de meet. Roglic verzette zich aanvankelijk, maar al snel moest hij lossen. Dat Evenepoel een klasbak is in klassiekers wisten we al - met kunststukjes dit jaar in Luik en San Sebastián. Maar een grote ronde is iets anders. Evenepoel kende met de Giro van 2021 een mislukte ervaring. De Vuelta wordt nu gepresenteerd als een relevante test in zijn opmars. Als een trampoline. Bij zijn eerste contact met de Spaanse bergen trekt hij meteen het rood aan. Een slecht begin is het allerminst.” “Ondanks het feit dat ze Masnada mee hadden in de ontsnapping, bleef Quick-Step versnellen. Evenepoel wilde aanvallen. Quick-Step wilde indruk maken”, luidt het bij MARCA. “Alaphilippe maakte de koers hard en zorgde voor de eerste spanning in de groep der favorieten. Met stevige fors bracht hij het uitgedunde peloton naar de voet van de Pico Jano. Daar kwam, zoals verwacht, de aanval van Evenepoel. Hij reed iedereen uit de wielen, behalve Mas.” “De jonge kannibaal is de nieuwe leider in de Vuelta”, schrijft El Mundo Deportivo. “Het was Julian Alaphilippe die het blik opende. De manier waarop hij het peloton trok, was nogal een statement. Verder zouden de eerste beslissende pagina’s van deze rittenkoers worden geschreven. Roglic zat vastgelijmd aan het wiel van Evenepoel. Tot die ging. De Sloveen kon weinig doen toen Remco het tempo opdreef. Een constant en verwoestende tempo.”

Bekijk ook. Wuyts: “Deze Remco topkandidaat om Vuelta te winnen”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.