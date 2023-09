Onze chef wielrennen zit met vragen na de déconfiture van Evenepoel: “Had dit vermeden kunnen worden?”

KIJK. “Het is een zottekot”: hoe de hectiek nooit ver weg was in de eerste Vuelta-week

De Vuelta is één week ver, maar heeft al genoeg stof geboden om over na te kaarten. Niet alleen door het sportieve, maar ook door de chaos die nooit ver weg was. Onveilige koersomstandigheden, pogingen tot sabotage of vluchten met vertraging: de eerste Vuelta-week had het allemaal.