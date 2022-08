Ontketende Remco Evenepoel richt klein slagveldje aan en grijpt rode leiderstrui: “Met deze benen móest ik gewoon iets doen”

Vuelta‘El nuevo maillot rojoooo: Remcoooo E-ve-ne-poeoeoel!’ Enig mooi galmde het, in de stromende regen, over de ruwe flanken van Pico Jano in Cantabrië. Leider in de Vuelta na een heroïsche etappe , met een slagveld(je) tot gevolg. Stralen deed hij, de Brusselse ket. “Ritwinst bljift het doel, maar ik wil deze trui ook zo lang mogelijk houden.”

Je bent leider in de Ronde van Spanje, Remco. Is het al een beetje tot je doorgedrongen?

“Nu wel, ja. (lacht) Het was nóg leuker geweest mocht er wat meer volk aan het podium hebben gestaan. Maar doorgaans is dat bij aankomsten bergop in de Vuelta niet het geval. En al zeker niet met zo’n hondenweer.”

Wat een etappe!

“Het werd een superdag voor het hele team. Met Masnada hadden we iemand mee in de vroege vlucht. Dat was niet per se het plan, maar het leek ons veiliger. We zouden in de achtergrond sowieso controleren. Op de steile voorlaatste klim besloot ik dan zelf het tempo te bepalen, dat dankzij Louis (Vervaeke, red.) en Julian (Alaphilippe, red.) al bijzonder hoog lag. Ik voelde hele sterke benen. Daar móest ik gewoon iets mee doen. Het weer maakte het er niet makkelijk op. Iedereen zag af. Ook ik begon het in de laatste afdaling koud te krijgen. De temperatuur viel op zich wel mee, maar door de regen wordt je lichaam nat en koelt het af.”

Over Masnada, Vervaeke en Alaphilippe gesproken: zij bouwen de spanning heel geleidelijk op.

“Ja, terwijl ook dát niet vooraf was uitgelijnd. We zouden de voorsprong van de vlucht in de finale wat afwachten. Maar we kwamen heel snel terug en uitendelijk vonden we het in de gegeven omstandigheden beter om offensief te rijden in plaats van defensief. Zo creëerden we in die technische afzink ook wat ruimte en comfort voor onszelf. De wegen lagen er kletsnat en spekglad bij, het gevaar loerde om elk hoekje. Dat maakte het best lastig koersen. Maar de ploeg deed het in zijn geheel uitstekend. Vooral wat Julian deed, was indrukwekkend. Pure klasse. Een wederdienst, vermoed ik, voor al het werk dat ik in het verleden al heb opgeknapt voor hem.”

Quote Het verbaasde me een beetje dat Mas nog in mijn wiel zat Remco Evenepoel

In de slotfase versnelde je zélf. Dát was toch ingecalculeerd, nemen we aan?

(lacht) “Ja. Het was een goeie ‘move’, denk ik. Voordeel was dat alle grote kopmannen heel snel geïsoleerd raakten. En dat er uiteindelijk maar één was die me kon volgen. Het verbaasde me een beetje dat Mas nog in mijn wiel zat. Het was leuk om met hem op pad te gaan. Enric en ik zijn ex-ploegmaats en nog steeds goed bevriend in het peloton. Tof dat we samen finishten.”

De ritzege glipte jou wel door de vingers.

“Jammer dat er nog eentje voor reed, hé? Maar ik ben supergelukkig dat ik het harde werk van het team heb kunnen bekronen met de rode trui. Ik pak ook wat tijd op de klassementstenoren. Enkel Mas (en Molard, red.) volgt nog binnen de minuut. (knipoogt) Zoals Primoz Roglic enkele dagen geleden al zei: het is beter om wat voorsprong te hebben dat op achterstand te staan.”

Volledig scherm © Photo News

Verbaasd dat hij moest lossen op de slotklim?

“Twee dagen geleden won hij in Laguardia toch op een indrukwekkende manier. Dat maakte hem voor mij tot één van de grote favorieten op de ritzege hier. Werd hij geveld door de kou? Iedereen gaat op een verschillende manier met dat gevoel om. Ik had geen idee van de precieze tijdsverschillen, want de radioverbinding met de ploegwagen was redelijk slecht. Pas toen ik aan mijn ‘cooling down’ bezig was op de rollen zag ik dat hij om en bij de anderhalve minuut verloor. Da’s best veel, ja. Maar de Vuelta zit nog maar in een beginstadium. De marge is mooi, maar ze betekent nog niets. Er volgen nog vijftien ritten.”

Wat doet dit met jou?

“Geweldig, hé. Een heel speciaal moment. Vorg jaar miste ik de leiderstrui in de Giro van een haar in etappe zes. Nu pak ik ze, ook in... etappe zes. (grijnst) Beter zo. Ik hoop dat dit weer een paar vraagtekens bij de buitenwereld kan wegvlakken. Het is de beloning voor het harde werk dat ik heb verricht. Ik heb van deze Vuelta een hoofddoel gemaakt. Een droom, zelfs.”

En nu?

“Hopelijk wordt het weer wat beter, de komende dagen. Hè hè. Aan het eind van de zevende rit kan er gesprint worden. Tenminste toch door types à la Ethan Hayter. Zelf proberen we nu wat te recupereren. Want er komt een loodzwaar weekend aan - vooral de laatste steile klim van zondag moet me liggen. Ook de tijdrit volgt nog. Ritwinst blijft het doel, maar we willen deze trui nu ook zo lang mogelijk verdedigen. Hopelijk houd ik deze benen, blijf ik goed herstellen en kan ik mijn voorsprong conserveren, ja misschien zelfs wat uitbreiden. Dan kunnen we vanaf week twee wat meer gaan nadenken en nauwkeuriger plannen wat, waar en hoe. Ik vind de openingsweek de lastigste van de drie in deze Vuelta. Maar rit tien wordt volgens mij de meest cruciale van allemaal.”

