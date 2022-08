“Nu vechten om Vuelta te winnen”: Remco Evenepoel schrikt wanneer hij voorsprong te horen krijgt

Op de rollen gaf Remco Evenepoel na zijn straffe tijdritzege in de Vuelta het flashinterview. “Ik ken mijn voorsprong nog niet. 48? Wel, dat is een mooie verrassing. Het was perfect dat Rémi (Cavagna, red.) zo’n goeie tijdrit reed. In de bus kon ik zien dat iedereen - vergelijken met zijn tijd - vertraagde in het tweede deel van het parcours. Dus ik wist dat ik de hele tijdrit lang één vermogen moest vasthouden. Mijn benen voelden zo zwaar aan in de finale, met dat knikje nog in de laatste kilometers. Maar het is superleuk om mijn eerste rit in een grote ronde te winnen, een geweldig gevoel. Ik ben zo blij. Dit is een droom die uitkomt. Nu gaan we vechten om deze Vuelta te winnen. Het team zit vol vertrouwen, iedereen rijdt zo goed.”