Noodweer blijft Vuelta teisteren, rennersvlucht kon niet landen: “Dringend werk maken van testament”

Turbulent, zo kan je het eerste deel van de Vuelta op zijn zachtst noemen: ploegentijdrit in het donker, valpartijen door spekgladde wegen, ingekorte bergritten al dan niet door modderstromen...

De klap op de vuurpijl - of beter bliksemschicht - moest dan nog volgen. Het Vuelta-circus maakte zondagavond de verplaatsing van Murcia (in het zuidoosten) naar Valladolid - 550 kilometer richting noordwesten. De renners, drie stafleden per ploeg en de medewerkers van de organisatie maakten die trip in twee charter-vluchten: klein uurtje vliegen. Rond elf uur in het hotel voor het diner... Althans, zo was het voor de vlucht van Remco Evenepoel en de ploegen van de klassementsrenners. De vlucht van Lotto-Dstny, Alpecin-Deceuninck, Lidl-Trek, DSM, Arkea-Samsic en heel wat leden van de organisatie kwam vijf uur later toe, inclusief een bijna-doodervaring.

De boosdoener? Een onweer. “De jonge piloot had ons toestel niet meer onder controle. Toen het landingsgestel uitklapte en we nog zo'n vijftig meter boven de grond vlogen, werd ons vliegtuig van onder tot boven en van links naar rechts door elkaar gerammeld”, zegt Marc Wauters, ploegleider van Lotto-Dstny.

“Plots schoot ons vliegtuig de hoogte in, recht richting het onweer en de bliksems. De vlucht zat vol met renners, wij doen makkelijk vijftig vluchten per jaar en zijn dus wel wat gewend van turbulentie, maar dit had ik nog nooit gemaakt”, voegt Edward Theuns toe. De renner van Lidl-Trek had een zitje aan het raam. “Een half uur lang zag ik enkel onophoudelijke bliksemschichten en het knipperend lampje van de vleugels. Beangstigend, zeker omdat de piloot heel die tijd niks zei. Aanvankelijk werden nog mopjes gemaakt, maar iedereen voelde: dit is niet oké.”

Wauters: “Na een half uur schuddend cirkelen door het onweer, zei de piloot dat de helse weersomstandigheden nog anderhalf uur dezelfde zouden blijven. Omdat hij daarvoor niet voldoende kerosine bij had, moest hij landen in Madrid.”

Theuns: “Ik was blij toen ik na een half uur vliegen door een zwart gat eindelijk nog eens lichtjes van een stad zag door het raampje. We waren dan toch nog rond de Aarde aan het vliegen. Toen we voet aan de grond zetten in Madrid, heb ik nog nooit zo veel mensen zien applaudisseren bij een landing als nu. Iedereen besefte dat het een zware beproeving was geweest voor de piloot.”

Wauters: “Op de luchthaven in Madrid kwam ik een UCI-jurylid tegen. Hij zei mij dat hij na deze vlucht dringend werk zou maken van zijn testament.”

Vanuit Madrid moesten de renners nog drie uur met de bus naar hun hotels in Valladolid. Theuns: “Het was toen al na middernacht en we hadden nog niets kunnen eten. De restaurants op de luchthaven waren al gesloten. De organisatie vertelde dat de ingelegde bussen zouden stoppen in een tankstation, maar die waren ook al dicht. Uiteindelijk kwamen we om kwart na drie aan in ons hotel. Gelukkig had onze chef-kok het eten nog bewaard in tupperware-potjes.”

Eind goed, al goed. Al heeft een deel van het Vuelta-peloton er wel een extra belasting op zitten. “Gelukkig zaten de meeste klassementsrenners op dezelfde vlucht en is er tussen hen weinig verschil. Zij moeten dinsdag in de tijdrit vol aan de bak, terwijl dat voor ons een verplicht nummer en extra halve rustdag is”, zegt Theuns.

De tijdrit van dinsdag wordt normaal gereden in droge en zonnige weersomstandigheden.

Theuns: “Normaal wel, maar in deze Ronde van Spanje weet je nooit. Normaal is de Vuelta synoniem voor drie weken zon en warmte. Nu is het in Vlaanderen beter dan hier.”

Is de Vuelta vervloekt?

Wauters: “Dit is overmacht. De organisatie kan hier niks aan doen. In Valladolid had het de voorbije drie maanden geen druppel geregend en zondagavond dan plots een onweer zoals in het einde der tijden.”