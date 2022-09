Nog twee aankomsten boven: dit zijn nog mogelijke valkuilen (of kansen?) voor Evenepoel in derde Vuelta-week

VUELTA Hoe groot is het risico dat coronaposi­tie­ve Ayuso z’n concullega’s aansteekt? “Hij brengt zijn eigen gezondheid en die van andere renners in gevaar”

Team Emirates ziet er geen graten in: de op corona positief geteste Juan Ayuso blijft in koers in de Vuelta omdat hij asymptomatisch is, al had hij dinsdag nog gezondheidsklachten. De beslissing roept medische vragen op. Tom Teulingkx, hoofd van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen in België, is kritisch: “Als een lichaam een virus moet bestrijden, wreekt zich dat op de prestaties. Het kan de luchtwegen, spierwerking, hartlongmachine en recuperatie ondermijnen.”

2 september