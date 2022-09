Nog 6 keer volhouden: dit staat Remco Evenepoel nog te wachten in slotweek

VueltaOp de Alto Mora de la Hoya gaf Remco Evenepoel amper terrein prijs in de Vuelta . En zo gaat hij als leider de derde week in. Maar ook daar liggen nog enkele uitdagingen. Ontdek hieronder wat Remco nog te wachten staat.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dinsdag 6 september: eenvoudige sprintrit

Het moet al heel raar lopen, wil deze rit niet eindigen in een sprint. Het parcours is bijna volledig vlak, op een klein bultje in de finale na. Voor Evenepoel zou dit een rustige dag moeten worden. Voor zijn ploegmaat Rémi Cavagna veel minder: de Fransman zal weer de hele dag op kop moeten rijden van het peloton. Als hij hulp nodig heeft, is Dries Devenyns de eerste naar wie gekeken zal worden.

Volledig scherm Vuelta. © Vuelta

Woensdag 7 september: verraderlijke heuvelrit

Een rit van dik 160 kilometer over heuvelachtig terrein. Op papier niks om schrik van te hebben, maar dit is gevaarlijk terrein. De concurrentie krijgt hier de kans om Quick.Step zwaar onder druk te zetten. Als ze vroeg beginnen koersen, zou het kunnen dat Evenepoel en zijn troepen geen moment rust wordt gegund. In de finale moet hij sowieso zelf aan de bak. De aankomst bij Monasterio de Tentudía ligt op de top van een tien kilometer lange klim. Het wordt nooit echt steil (gemiddeld 5%), maar alert zijn is de boodschap.

Volledig scherm Vuelta rit © Vuelta

Donderdag 8 september: aankomst bergop

Een bergrit door het westelijke centrale deel van Spanje. Het peloton moet twee keer over de Alto de Piornal, een col van 13 kilometer aan zo’n vijf procent, daar ligt ook de finish. Opnieuw geen killer, maar dit is een rit waarin je als concurrent de leider en zijn ploeg opnieuw ferm kan vermoeien. Met 192 kilometer is het ook nog de langste rit die rest. “Ook de hitte zal een belangrijke tegenstander worden”, zegt Evenepoel.

Volledig scherm © La Vuelta

Vrijdag 9 september: kort en pittig

Een rit van amper 140 kilometer, maar wel één met opnieuw een dubbele beklimming: de Puerto del Piélago deze keer, een klim van tweede categorie. Het eerste deel van de etappe is zwaarder dan het tweede deel, de laatste top ligt op dik 40 kilometer van de finish. En dus zien de rappe mannen, Mads Pedersen op kop, ook een kans. Evenepoel hoopt dat er meer ploegen geïnteresseerd zullen zijn zodat zijn troepen niet alleen hoeven te controleren. “Want de voorbije dagen kregen we echt van niemand hulp. We moeten het allemaal zelf doen”, zegt hij.

Volledig scherm © La Vuelta

Zaterdag 10 september: de laatste zware test

De vermoeidheid zal nu stilaan totaal zijn, maar er komt nog een bergrit met vijf beklimmingen van eerste en tweede categorie. De laatste kans om Evenepoel op de knieën te krijgen. Hij zal zelf vol aan de bak moeten, aangezien de aankomst net na de laatste top ligt. De Vuelta gaat een laatste keer echt hoog, vier keer tot 1.800 meter. De slotklim, de Puerto de Cotos, is niet supersteil, maar zal zeker doorwegen na een heel lastige dag: 10 kilometer klimmen aan 6,9 procent.

Volledig scherm © La Vuelta

Zondag 11 september: criterium in Madrid

Net als in de Tour is de slotrit in de Vuelta geen volwaardige etappe. De organisatie heeft net als de voorbije jaren een soort criterium uitgetekend met negen lokale rondjes in Madrid. Na 96 kilometer wordt er normaal gezien gespurt.

Volledig scherm Vuelta. © Vuelta

ZO GIDSTE QUICK.STEP EVENEPOEL NAAR ZIJN RIANTE LEIDERSPLEK Het verhaal achter de speciale ‘sokhelm’ Een opvallend beeld. Tijdens de Vuelta-ploegentijdrit droegen de renners van Quick.Step-Alpha Vinyl, onder wie Remco Evenepoel, een opvallende helm. Het gaat om de S-Works TT 5, waarbij er onder de helm een soort zwarte bivakmuts is voorzien. Wat is het nut? Lees er HIER meer over. Volledig scherm © BELGA Waarom Quick.Step hem na een hete rit in bad steekt Een waskuip gevuld met koud water, amper zo groot als een kinderbadje. Dat is waarmee Remco Evenepoel en Quick.Step de hitte in de Vuelta bestrijden. Onnozel? “Ouderwetse methodes zijn vaak de beste.” Over de zin en de onzin van ijsbaden. Lees er HIER meer over. Iedereen benieuwd naar de Remco-recuperatie Remco en recuperatie: het is zowat de enige onbekende factor die in deze Vuelta rest. Hoe snel raken de batterijen nog opgeladen in het slot van deze tweede week. En hoe fris nog in week drie? “Recupereren kan je leren, maar exacte wetenschap is het nooit.” Lees er HIER meer over. Volledig scherm © Photo News

Speel mee met de Gouden Vuelta Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.