Nieuwe poging tot sabotage in Vuelta: man wil ongeluk veroorzaken vlak voor massasprint, politie grijpt nét op tijd in

Evenepoel doet in kletsnatte ploegen­tijd­rit meteen zaakje ten opzichte van Roglic en Vingegaard, dsm-firmenich wint

Remco Evenepoel is goed aan de Vuelta beginnen. Onze landgenoot werd met Soudal Quick-Step vierde in een uitgeregende ploegentijdrit door Barcelona, maar deed wel meteen een zaakje ten opzichte van concurrenten Roglic en Vingegaard. De dagzege was voor Team dsm-firmenich, Lorenzo Milesi is de eerste leider.