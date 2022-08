Niets gescheurd of gebroken bij Gerben Thijssen, die groen licht krijgt om te starten in Breda

VueltaGerben Thijssen heeft groen licht gekregen om van start te gaan in de derde etappe van de Vuelta , nadat de 24-jarige sprinter gisteren ten val kwam in de slotkilometer van de tweede rit.

“Er zijn geen breuken en geen gescheurde pezen of spieren in de enkel, blijkt uit onderzoek in het ziekenhuis”, meldde de teamarts van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux gisteravond. “Gerben Thijssen heeft wel nog veel pijn. Na een nachtje slaap, zal zondag blijken of hij nog kan starten.” Dat blijkt dus wel het geval te zijn.

“Dit had ik natuurlijk niet verwacht”, vertelt een ontgoochelde Gerben Thijssen gisteren na de finish aan VTM Nieuws. “We zaten wat ver, maar we gingen net proberen op te schuiven. Een renner van Cofidis zakte uit en Boy (van Poppel, red.) panikeerde. Daardoor remt hij en moest ik ook mijn remmen toeknijpen. Ik verloor de controle over mijn fiets. Het is echt enorm frustrerend. Ik heb er zo hard voor gewerkt en had er veel van verwacht.”

“Ik voelde mij vandaag (zaterdag, red.) ook super goed. Het wordt afwachten, want mijn enkel doet echt veel pijn. Ik heb ook talrijke schaafwonden opgelopen, maar dat is niet erg. Ik ben wel wat gewoon. Mijn enkel daarentegen, baart me wel zorgen. Straks zullen we een echo laten maken. Ik wil natuurlijk graag mijn tocht verderzetten, maar als er iets gescheurd of gebroken is, heeft het weinig zin. We zullen zien.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Speel mee met de Gouden Vuelta Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © VTM

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.