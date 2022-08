Niet enkel Evenepoel verschijnt aan de start van de Ronde van Spanje: deze Belgen kunnen eveneens hoge toppen scheren

Gouden VueltaOvermorgen gaat de Ronde van Spanje van start. Remco Evenepoel is een van de topfavorieten om de eindzege op zijn naam te schrijven, maar ook heel wat andere interessante landgenoten verschijnen aan de start in het Nederlandse Utrecht. Welke vijf Belgen zijn een optie voor jouw Gouden Vuelta -ploeg? Een overzicht.

1) Tim Merlier (Alpecin-Deceunick, 23 miljoen euro)

Merlier won onlangs voor de tweede keer in zijn carrière het BK op de weg. Maar op het Europees kampioenschap moest hij zijn toekomstige ploeggenoot Fabio Jakobsen en de Fransman Arnaud Démare laten voorgaan. Merlier is in principe de snelste van het pak in de Vuelta, maar ook Bennett, Pedersen en Ackermann zijn niet traag.

2) Steff Cras (Lotto-Soudal, 16 miljoen euro)

Deze renner komt na enkele moeilijke jaren opnieuw aan de oppervlakte en wil in de Vuelta voor een goed klassement gaan. Cras werd dit seizoen onder meer elfde in de Ronde van Romandië, veertiende in de Dauphiné en zestiende in Parijs-Nice. Volgend seizoen trekt hij wellicht naar het ambitieuze TotalEnergies.

3) Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert, 15 miljoen euro)

Onze jonge landgenoot won begin deze maand een rit in de Ronde van Polen en is klaar om in de Vuelta hetzelfde te doen. Twee jaar geleden mocht hij al eens ei zo na het zegegebaar maken. In zijn eerste grote ronde spurtte hij naar een derde stek, maar na een - terechte - diskwalificatie van Sam Bennett schoof hij nog een plaats op en moest hij enkel de Duitser Pascal Ackermann laten voorgaan.

4) Maxim Van Gils (Lotto-Soudal, 15 miljoen euro)

Hij was voorzien om de Tour de France voor zijn rekening te nemen, maar Van Gils weigerde. Hij wil zich eerst bewijzen in de Vuelta. De 22-jarige winnaar van de Saudi Tour hoopt in de Ronde van Spanje een etappe op zijn naam te schrijven. Van Gils is naast een goede klimmer ook niet traag aan de meet.

5) Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert, 14 miljoen euro)

Meer dan zes jaar na zijn laatste zege, schoot Jan Bakelants nog eens raak. In de slotetappe van de Ronde van Wallonië won hij na een late uitval. In de Ronde van Spanje zal hij het af en toe proberen via een lange ontsnapping. Benieuwd of onze 36-jarige landgenoot ons nog eens kan verrassen.

