LIVE VUELTA. Zorgt 'mini Luik-Bastenaken-Luik’ nog voor spektakel op voorlaatste dag?

Vuelta VUELTA. Gouden fiets voor Carapaz - Philipsen wil komaf maken met ereplaat­sen, ook Meeus zal sprinten

12 augustus Zaterdag start in Burgos de 76ste editie van de Ronde van Spanje. Jordi Meeus maakt zijn debuut in een grote ronde, terwijl Jasper Philipsen komaf wil maken met de ereplaatsen. En olympisch kampioen Richard Carapaz? Die gaat rondfietsen op een gouden fiets. Al het Vuelta-nieuws in één overzicht.