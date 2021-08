LIVE VUELTA. Wie knalt naar eerste leiderstrui in korte openingstijdrit in Burgos?

Wielrennen KOERS KORT. Vuelta 2022 gaat van start in Utrecht

26 mei De 77e editie van de Ronde van Spanje start in 2022 in Utrecht. Dat heeft de organisatie woensdag bevestigd. Nederland zou vorig jaar al het decor vormen van de eerste drie ritten in de Vuelta, maar wegens de coronapandemie mochten er tijdens de editie van 2020 geen etappes plaatsvinden buiten Spanje.