LIVE VUELTA. Vuurwerk in finale? Peloton krijgt daags na rustdag overgangsrit voor de wielen geschoven

Vuelta Fabio Jakobsen sprint naar tweede zege in Vuelta: “Heel bijzonder wat ik aan het doen ben”

21 augustus Fabio Jakobsen heeft zijn tweede zege te pakken in de Vuelta. De Nederlander van Deceuninck-Quick.Step won de massasprint in etappe acht, voor Alberto Dainese en Jasper Philipsen. Jordi Meeus werd knap vierde. Primoz Roglic behield na een relatief rustig dagje zijn rode leiderstrui. Jakobsen was na afloop natuurlijk erg gelukkig. “Ik ben heel trots, blij en dankbaar dat ik hier mag staan.”