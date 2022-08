LIVE VUELTA. Vriendin Oumi neemt afscheid van Remco Evenepoel, die volgens bookmakers bij de topfavorieten hoort

Vuelta Jakobsen moet rol lossen, dus zorgt Sénéchal in chaotische Vuelta-sprint voor nieuwe zege Wolf­pack

Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick.Step) won de dertiende etappe in de Vuelta. De rode loper werd uitgerold voor de hattrick van Fabio Jakobsen, maar die haakte plots af (door pech?). De Fransman maakte het in een ontregelde sprint dan maar af voor The Wolfpack. Odd Christian Eiking blijft leider.

27 augustus