LIVE VUELTA. Verloofde Oumi neemt afscheid van Remco Evenepoel, die volgens bookmakers bij de topfavorieten hoort

Vuelta Carapaz onttroont Roglic op beestachti­ge Angliru, Carthy klautert naar ritwinst

In de Ronde van Spanje heeft Primoz Roglic een tikje geïncasseerd op de monsterachtige Alto de l’Angliru. De Sloveen werd in verlegenheid gebracht door rechtstreekse rivaal Richard Carapaz en is z’n rode trui kwijt aan de Ecuadoraan. De ritwinst op de legendarische col was voor de Brit Hugh Carthy.

1 november