LIVE VUELTA. Verdedigt Remco Evenepoel zijn bergtrui in wat etappe voor vluchters lijkt?

‘Superdomestique’. Het kleed van Wout van Aert past eigenlijk niemand bij Jumbo-Visma beter dan Sepp Kuss. Knechten is zijn job, chillen zijn favoriete hobby. Professioneel en toegewijd tot in zijn kleinste teen, maar op tijd en stond in voor amusement, een goed stuk vlees en een mooie fles wijn. Kopman? No thanks. En dan staat dat daar plots vol in het rood op één in de Vuelta. Vluchten kan niet meer. Of toch...? Portret van de 28-jarige ex-ijshockeyer uit Boulder met marketingdiploma en hippiementaliteit.