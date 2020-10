LIVE VUELTA. Van Wilder stapt uit Ronde van Spanje, kopgroep met Wellens krijgt geen speelruimte

Vuelta De Gendt begint aan zijn derde grote ronde van 2019: “Niet te veel tralala rond maken”

23 augustus Zijn schoonmoeder, zijn vrouw en de twee kindjes Timo (5) en Amber (3) zijn in Torrevieja in Spanje, waar Thomas De Gendt (32) morgen aan zijn ­derde van drie grote ­rondes in 2019 ­begint. Voor de kinderen is het bijzonder, zegt De Gendt. Zelf is de renner wel wat ­gewoon. “Drie grote rondes rijden op een jaar is niet zo moeilijk, daar moet niet te veel tralala rond worden ­gemaakt.”