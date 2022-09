LIVE VUELTA. Van Wilder brengt controle in dienst van Evenepoel, Mas stuurt Valverde en Mühlberger vooruit

VueltaVijf lastige cols en een taaie Spanjaard: enkel zij staan nog tussen Remco Evenepoel (22) en eindwinst in de Vuelta 2022. Vandaag is D-day, do or die. Wordt Evenepoel de eerste Belgische grote rondewinnaar sinds 1978? “Dit wordt de belangrijkste dag in mijn carrière.” Volg de rit LIVE in onderstaande liveblog!