LIVE VUELTA. Van Moer en drie kompanen pakken elf minuten op peloton

Vuelta Valverde heeft z’n ritzege beet in de Vuelta na spektakel­stuk bergop, Teuns verliest leiders­trui

30 augustus Alejandro Valverde heeft z’n ritzege te pakken in de Vuelta. De 39-jarige wereldkampioen haalde het na een zware aankomst bergop in Mas de la Costa. Dylan Teuns is z’n rode trui kwijt aan Miguel Angel Lopez, Philippe Gilbert kleurde de vlucht van de dag.