LIVE VUELTA. Van Aert gokt op Roglic voor ritwinst: “Maar vooral heel mooi wat Kuss doet”

Wout van Aert is actief in de Ronde van Groot-Brittannië . Maar dat belet hem niet om de Vuelta te volgen. Wat verwacht hij van de loodzware etappe? "De Spandelles is niet zo bekend, maar superzwaar. We doen het erg goed met Roglic, Vingegaard en Kuss. Het maakt niet zozeer wie van de drie zou winnen, maar het doet wel deugd om Sepp zo vooraan te zien koersen. Een gokje wie het haalt straks? Roglic."

Remco Evenepoel rijdt in de achtervolging op Sepp Kuss en wordt zelf op de hielen gezeten door Primoz Roglic. De Belg zit in de tang van Jumbo-Visma en de vraag is hoe Evenepoel deze Ronde van Spanje alsnog naar zijn hand kan zetten. Voor onze huisanalist Jan Bakelants is aanval de beste verdediging. “Ik heb in het verleden genoeg sterke solo’s gezien van Remco. Daar gaat hij echt niet kapot aan.”

Robbe Ghys (Alpecin-Deceuninck) moet de Vuelta verlaten. Hij sukkelt met zadelpijn. "Ik ben teleurgesteld", aldus Ghys, die een belangrijke pion was in de sprintzeges van Kaden Groves. "Mijn lichaam is prima hersteld van de valpartij vorige week, maar door zadelpijn kan ik echt niet verder. Vandaag vlieg ik naar huis, maandag word ik geopereerd." Al blikt hij positief terug: "Ik liet zien dat ik mijn steentje op het hoogste niveau kan bijdragen. Ik wens mijn ploegmaats nog veel succes in deze Vuelta."

Wat verwacht Niermann van de concurrentie (en bondgenootschap?) om Jumbo-Visma het vuur aan de schenen te leggen? "Eén ding is duidelijk. Onze rivalen moeten aanvallen. Wij weten hoe daarop te reageren. En dan zien we wel wat dat geeft. Wie bij ons voor wie zal rijden als er een gaatje moet dichtgereden worden? Dat zullen jullie wel zien. Dat is uiteraard besproken. Roglic en Vingegaard zijn naar hier gekomen om de Vuelta te winnen. Dat is nog altijd zo. Maar ze hebben beiden ook veel aan Sepp te danken. De gunfactor is er zeker. Plus: Kuss is gewoon super goed in orde. Dit is een rit op zijn lijf geschreven. Hij heeft al bewezen dat hij tot de beste klimmers hoort."

"Dit is een erg belangrijke dag, maar de jongens staan er goed voor", zegt Grischa Niermann, ploegleider bij Jumbo-Visma. "Ze zijn gezond, fris, monter. Het liefst diepen we de voorsprong van Kuss vandaag verder uit. Maar de concurrentie is sterk."

Maskers vallen vandaag af: "Remco versus Jumbo? Er is ook UAE"

Portalet, Aubisque, Spandelles, Tourmalet. 'La Vuelta' maakt vandaag een Frans ommetje in de dertiende rit. 4.266 hoogtemeters, gespreid over amper 134,7 kilometer: dat wordt stevige kost. Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step noemen zich klaar voor de strijd tegen het sterke Jumbo-Visma- trio. Maar kijken ook verder dan Kuss, Roglic en Vingegaard. Misschien kan UAE wel een bondgenoot worden.

Op eenvoudig verzoek schetst Evenepoel blind het profiel, hellende en dalende stukken op de kilometer exact. De Pyreneeëntocht zit nauwkeurig in zijn hoofd. "Deze etappe, die van Larra-Belagua en ook de Angliru- en Cruz de Linares-ritten (17 en 18, komende dinsdag en woensdag, red.): ik heb ze allemaal verkend." Wat hij ook onthield van zijn Tourmaletcheck: de 'four seasons in one day'. "Ik startte droog maar fris in Formigal. Van de voet van de Aubisque tot na de afzink van de Spandelles regende het. En toen ik de slotklim aanvatte, was het 30 graden." Alles kan. Ook vandaag. Het kwik zou genadig blijven, maar verspreide (onweers)buien zijn wel mogelijk. Evenepoel: "Het wordt een belangrijke rit. Vooral de combinatie met zaterdag (bijna 4.600 hoogtemeters) maakt het zwaar. Voor het eerst in deze Vuelta zal met méér dan een tiental seconden worden gegoocheld. Als er van in de start volle bak wordt gekoerst, dreigen sommige jongens zelfs te flirten met de tijdslimiet."

Jonas Vingegaard gaat nog een stap verder: De etappe wordt cruciaal. Open kaart speelt hij daarbij niet. Zodat dé grote vraag blijft: hoe pakt Jumbo-Visma deze Vuelta nu verder aan, met Kuss in het rood, Roglic op vier en de Tourwinnaar zelf op zeven? "Moeilijk te voorspellen", zegt Soudal Quick- Step-ploegleider Geert Van Bondt. "Komen er aanvallen? Van wie dan? En welke pionnen worden opgeofferd? Er zijn meerdere scenario's mogelijk. Op een bepaald moment gaat Jumbo-Visma wel knopen moeten doorhakken. Ze kunnen daar wel zeggen 'er is geen interne strijd bij ons'. Maar elke toprenner, in gelijk welke ploeg, houdt er altijd wel érgens zijn eigen ambitie op na. Ik denk niet dat Vingegaard en Roglic zich hier louter in een helpersrol zullen laten duwen. Anders had, bijvoorbeeld, Primoz wel de Tour gereden. Aan ons om te proberen uit te vissen welke kaart ze trekken. Persoonlijk zie ik Roglic nog altijd als dé nummer één. (trekt grote ogen) Als je ziet hoe díe rijdt..."

Mogelijke bondgenoten

Korte situatieschets: Kuss leidt met 1:09 op Evenepoel. Roglic volgt op 0:23 van onze landgenoot, Vingegaard op 1:13. "We moeten ons eigen plan opstellen en volgen", vindt Van Bondt. "Maar het gaat niet enkel tussen Remco en Jumbo-Visma. Er is ook UAE."

En hoe! Ook de Emiratenploeg telt drie renners in de top tien: 2. Soler op 0:26 van Kuss en met 0:43 voorsprong op Evenepoel. 6. Almeida 1:07 achter de titelverdediger. En 8. Ayuso, op 1:16. Van Bondt: "Op papier extra concurrenten, maar in de strijd tegen Roglic en co. mogelijke bondgenoten. Want ook dáár zullen keuzes moeten worden gemaakt." Of Evenepoel in de rustige sprintrit naar Zaragoza alvast even de tijd vond om langs te rijden bij de UAE's, polsten we. "Misschien...", was de mysterieuze repliek. Keuzes dringen zich bij Soudal Quick-Step zelf alvast niet op, wat een voordeel kan zijn. "Minstens één ritzege - die we al op zak hebben - en het podium in Madrid zijn onze hoofddoelen. Terwijl Jumbo-Visma voor het eerst de drie grote ronden in hetzelfde jaar wil winnen. Dan vind ik de druk toch veel groter bij hen dan bij ons."