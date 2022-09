LIVE VUELTA. Trek-Segafredo controleert in dienst van Pedersen, Evenepoel: “Ik verwacht geen aanval van Mas, maar je weet nooit”

Vuelta Remco Evenepoel geniet van ‘cheat meal’, predikt kalmte en heeft goed nieuws: “Pijn is vandaag volledig verdwenen”

Het goede nieuws op de laatste rustdag in de Vuelta: Remco Evenepoel voelt niet de minste pijn meer na zijn valpartij donderdag. Want zowel zondag als zeker zaterdag speelde die in de heup en spieren op, zo vertelde Belgiës grote rondehoop op een persconferentie deze namiddag. En zo kan Evenepoel met vertrouwen richting laatste week van de Vuelta toe, nadat hij gisteravond nog beloond werd met een ‘cheat meal’. Op het menu: burgers met ovenfrieten en een ijsje. Herbeleef in onderstaande blog wat Evenepoel vertelde.

5 september