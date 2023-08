LIVE VUELTA. Sprinter Gerben Thijssen kan niet starten door positieve coronatest

Gerben Thijssen will not participate in #LaVuelta23 , after testing positive for COVID with mild symptoms this Friday 😔 Gerben will be replaced by Simone Petilli. pic.twitter.com/LgYs0ybbj1

Vervaeke is kritiek op Soudal Quick-Step beu: "Heb er genoeg van"

Louis Vervaeke is de komende drie weken één van de twee Belgische ploegmaats die Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step goed door de Ronde van Spanje moeten loodsen. De kritiek op de Vuelta-selectie valt bij Vervaeke zwaar op de maag: "Wat wij doen, is boven onszelf uitstijgen."

Toen Soudal Quick-Step deze week zijn achttal voor de Vuelta bekendmaakte, kwam van verschillende volgers de kritiek dat de selectie onvoldoende gestoffeerd is om Evenepoel bij te staan in het hooggebergte. "Die aanvallen, dat raakt me. Ik heb er genoeg van", verweerde Vervaeke zich donderdagavond na de teampresentatie van de Vuelta.

"Vorig jaar was het voor de Vuelta juist hetzelfde verhaal. Uiteindelijk verloren we toen Julian (Alaphilippe) en Pieter (Serry), reden we twee weken met vijf man rond Remco, en uiteindelijk wonnen we tóch. Ik heb nog een paar printscreens van vorig jaar. Op de beklimmingen van de Picon Blanco, de Sierra Nevada. Roglic zat alleen, Mas had enkel nog Valverde, en Remco, die had nog mij en Ilan. Ik hoop dat ik dit jaar weer een paar van dat soort printscreens mag maken."

Al kent ook Vervaeke zijn plaats tegenover het sterrenensemble van Jumbo-Visma in deze Vuelta. "Als je onze salarissen zou vergelijken… Hun knechten zijn kopmannen die Parijs-Roubaix winnen, die rittenwedstrijden winnen. Ik ben realistisch: dat ga ik niet doen. Ik ben van een ander niveau dan die mannen. Ik ben geen Kuss, of geen Kelderman. Dat besef ik zelf ook."

"Maar wat wij doen, dat is boven onszelf uitstijgen. Kijk naar vorig jaar in de Vuelta. Of naar Luik-Bastenaken-Luik dit voorjaar: we stonden er heel de koers alleen voor, werden langs alle kanten aangevallen, maar hebben supersterk gecontroleerd met de ploeg. Dan moeten de media niet op voorhand zeggen: 'dit is een superslechte ploeg'."

In vergelijking met de Giro-selectie rond Evenepoel ontbreekt onder meer Ilan Van Wilder in de Vuelta. "Maar ik vind dat een Jan Hirt en een (James) Knox een beetje onderschat worden. Ik geloof echt dat wij drie Remco goed moeten kunnen bijstaan. Ik geloof dat die twee ook kunnen wat Ilan vorig jaar kon. Misschien een paar procentjes minder, maar toch. Jan Hirt reed vorig jaar top tien in de Giro, won de rit over de Mortirolo... Dan kan je wel bergop rijden, natuurlijk."

En ook Vervaeke zelf - initieel niet voorzien voor de Vuelta, maar op vraag van Evenepoel er toch bij - voelt zich prima: "Ik deed twee hoogtestages en de Ronde van Polen. In Polen voelde ik dat de vorm aan het komen was. Ik voel me misschien zelfs iets beter dan voor de Giro. De laatste trainingen hebben me een iets beter gevoel gegeven dan dat ik net voor de Giro had."