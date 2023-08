LIVE VUELTA. Soudal Quick-Step neemt dan toch het initiatief, ook Jumbo-Visma en Ineos zetten een mannetje op kop van het peloton

Vuelta ANALYSE NA AANKOMST. "Een Belgisch wonderkind. Historisch": onze wielerana­list Michel Wuyts kijkt vol bewonde­ring naar nakend Vuelta-win­naar Remco Evenepoel

He did it. Remco Evenepoel doorstond ook de zware 20ste etappe en wordt allicht de eindwinnaar van de Vuelta. Onze analist Michel Wuyts laat zijn licht schijnen over dit huzarenstukje met Belgische wielergeschiedenis. Kijk bovenaan dit artikel in HLN LIVE naar de analyse van Wuyts.