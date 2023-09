LIVE VUELTA. Slotklim ingekort: tijdsopname door modder op de weg op 2,6 kilometer van de finish

“Bijna een tweede Tour”: Vuelta belooft vuurwerk nu ook Vingegaard de handschoen opneemt tegen Evenepoel en co

De Tour is binnen, maar de honger van Jonas Vingegaard (26) is niet gestild. De Deen rijdt straks ook de Vuelta. Remco Evenepoel (23) weet waar hij aan toe is: volgende maand staat hij tegenover het sterkste deelnemersveld waartegen hij ooit gekoerst heeft in een rittenkoers.