LIVE VUELTA. Slag om vlucht van de dag aan de gang - Evenepoel: “Ik voel me frisser dan gisteren, met mijn dij gaat het ook beter”

Vuelta “We gaan dit proberen vasthouden”: Evenepoel na nieuwe topdag rotsvast op de leiders­troon

So far so good. Wint Remco Evenepoel (22) met déze benen de Vuelta? Affirmatief. Blijven die benen hem nog twee weken lang trouw? Vraagteken. “Genieten van elk moment”, wil hij alvast. Dinsdag, bij voorbeeld. In de tijdrit. Tijd voor een etappezege.

28 augustus