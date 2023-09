LIVE VUELTA. Ruime kopgroep met Thomas en één Belg voorop - Evenepoel: “Gokken op anderen om achter Jumbo-Visma te rijden”

Kuss: "We trekken de kaart van de sterkste"

Sepp Kuss rijdt ook na de tijdrit van gisteren ietwat verrassend nog steeds in de rode leiderstrui. Vandaag verwacht de Amerikaan van Jumbo-Visma op de slotklim wel een nieuwe strijd onder de klassementsrenners. "Zeker het laatste stuk is het erg steil en gaan er wat verschillen vallen. Of ik ga wachten op Roglic of Vingegaard als ze het moeilijk hebben? Dat moeten we nog zien. Daar wordt elke dag over gecommuniceerd, over hoe we ons voelen ook. Als iemand hulp nodig heeft, zullen we er staan. Maar de regel is vooral: wie zich het sterkst voelt, die kaart wordt getrokken. Als ik dat ben, zal ik alleszins niet wachten."