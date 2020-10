LIVE VUELTA. Renners bezig aan slotklim, wie bestookt leider Carapaz?

Vuelta Gilbert eerste Belg sinds Tom Steels die tien ritten wint in drie grote rondes: “Niet evident voor renner als Phil”

6 september Philippe Gilbert (37) haalde het meteen aan in zijn flashinterview. De Luikenaar won gisteren in Bilbao zijn tiende rit ooit in een grote ronde. De voorbije veertig jaar deden enkel Eddy Planckaert (13) en Tom Steels (11) beter.