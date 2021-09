LIVE VUELTA. Renners begonnen aan moordende slotklim, wie wint koninginnenrit?

Vuelta Derde Belgische zege in Vuelta! Emotionele Philipsen pakt eerste overwin­ning in grote ronde na fenomenale sprint

5 november De derde Belgische ritzege in deze Vuelta! Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) schreef de vijftiende etappe van de Spaanse rittenkoers achter zijn naam. Hij toonde zich de snelste van een uitgedund peloton. Na de finish veel emoties: het was zijn eerste overwinning in een grote ronde.