LIVE VUELTA. Remco Evenepoel na de opgave van Roglic: "Dat de weg nu open ligt? Daar geloof ik niet in”

Vuelta Evenepoel, die rood behoudt, bekommerd om Roglic: “Zo’n lelijke val, dat wens je niemand toe”

Remco Evenepoel (22) blijft ook na rit 16 gewoon leider in de Ronde van Spanje. Onze landgenoot kon door een lekke band niet reageren op een late aanval van Primoz Roglic, maar de Sloveen smakte in de laatste meters zelf tegen het asfalt. “Ik hoop dat hij oké is en kan doorgaan”, aldus Evenepoel, die Roglic wel 8 seconden dichterbij ziet komen.

6 september