LIVE VUELTA. Remco Evenepoel, die mee wil in vlucht van de dag, over “offday” gisteren: “Ik heb veel tranen gelaten en getwijfeld”

Remco Evenepoel na offday: "Heb veel geweend na de finish"

"Het was niet mijn dag gisteren. Ik had simpelweg geen batterijen in mijn benen. Een complete offday, misschien is het het lange seizoen dat zich nu wat opstapelt. Voor heel veel doelen heb ik hard gewerkt. Ik denk dat dat wat zijn tol heeft geëist gisteren." "Gisteravond was heel lastig voor me. Ik heb veel geweend na de finish en toch zitten twijfelen. Dit is de tweede grote ronde op een rij, waar ik enorm hard naar had toegewerkt en tweede keer valt het in duigen. Maar ik heb goede vrienden, ploegmaats en een sterke vrouw en familie achter mij die me blijven motiveren. Er zijn nog genoeg kansen om nog een rit bij te pakken, zowel voor de ploeg als voor mij."