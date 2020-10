LIVE VUELTA. Overleven spurters op hellende aankomst?

Vuelta Vuelta ingekort tot 18 ritten en start in het Baskische Irun

29 april De Ronde van Spanje zal dit jaar uit 18 in plaats van 21 etappes bestaan. De organisatie besliste de eerste drie ritten die in Nederland zouden doorgaan niet te vervangen. Het startschot wordt nu gegeven in het Baskische Irun met een etappe naar Eibar.