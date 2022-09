LIVE VUELTA. Op naar de slotklim! Ploegmaats van Evenepoel controleren kopgroep van tien met onder meer Carapaz

Vuelta De klimtrein die Evenepoel vleugels gaf: “Remco riep voortdu­rend: ‘Tandje bij, tandje bij’”

De leiderstrui van Evenepoel was zonder twijfel een straf staaltje ploegwerk van Quick.Step- Alpha Vinyl. Zijn zeven ploegmaats controleerden de koers van bij de start met als doel de rit te winnen. Dat lukte niet, maar het leverde wel de rode leiderstrui op. Zijn drie belangrijkste sjerpa’s over zijn glory day. “Vanaf nu proberen we de trui te behouden tot in Madrid.”

26 augustus