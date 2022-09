LIVE VUELTA. Nog één criterium door Madrid, daarna feest voor Remco Evenepoel: het parcours van de slotrit

REPORTAGE. Onze reporter in de Vuelta ziet euforie bij ouders en supporters van Rooie Remco: “Hier zijn geen woorden voor, wat een klasbak”

Remco Evenepoel, ketje uit Schepdaal, wordt de eerste Belgische groterondewinnaar in 44 jaar. Daar kunnen we na zijn glorieuze overwinning op de Alto de Piornal zeker van zijn. Of niet? Zijn ouders én zijn supporters houden alvast nog een slag om de arm, zo stelde onze reporter in het kurkdroge, bloedhete binnenland van Spanje vast. “Eén onnozele valpartij en het is voorbij. Maar zelfs dan hebben we toch een goeie vakantie gehad.”

9 september