LIVE VUELTA. Nieuwe aankomst bergop, krijgen aanvallers ruimte van klassementsmannen?

RITVERSLAG. Vingegaard komt twee seconden dichter bij Evenepoel, die rustige dag beleeft

Geoffrey Soupe heeft de zevende etappe in de Vuelta gewonnen. De Fransman was de snelste in een massaspurt na een geaccidenteerde finale. Edward Theuns werd derde. Remco Evenepoel beleefde een rustige dag in het peloton. Jonas Vingegaard kwam wel twee seconden dichterbij dankzij bonificatieseconden in de tussensprint.