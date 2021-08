LIVE VUELTA. Na razend snelle beginfase rijdt omvangrijke kopgroep weg, peloton laat eindelijk begaan

Vuelta Cort Nielsen pakt etappezege in Ciudad Rodrigo, Roglic neemt dankzij bonifica­ties extra voorsprong

6 november Jan Ullrich kent zijn opvolger in Ciudad Rodrigo. Eenentwintig jaar na de Duitser won Magnus Cort Nielsen er de zestiende rit in de Vuelta na een sprint met een uitgedund peloton. Primoz Roglic werd tweede en pakte zo nog zes bonificatieseconden in de strijd om de eindzege.