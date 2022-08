LIVE VUELTA. Massasprint in aantocht: De Gendt wint sprintje bergop, maar ziet peloton naderen

Vuelta Weer raak voor Magnus Cort! Deen snelt in broeierig heet Córdoba naar tweede ritzege in deze Vuelta

Magnus Cort Nielsen (28) heeft de twaalfde etappe in de Vuelta gewonnen. Na een razendsnelle etappe mocht de Deen van EF Education–Nippo zijn armen in de lucht gooien in Córdoba - waar het kwik op het moment van de aankomst boven de 40 graden steeg. Voor Cort is het al zijn tweede ritzege in deze Vuelta. De Noor Odd Christian Eiking blijft leider, Guillaume Martin volgt op 58 tellen.

26 augustus