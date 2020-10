LIVE VUELTA. Loodzware bergrit in Spanje, krijgen we vuurwerk op slotklim?

Vuelta López nieuwe leider Vuelta, Madrazo is verrassen­de winnaar eerste bergetappe

28 augustus Ángel Madrazo (Burgos BH) heeft de eerste bergetappe in de Vuelta gewonnen. De Spanjaard rondde een vroege vlucht af. Zijn ploegmaat en Nederlander Jetse Bol werd tweede, José Herrada (Cofidis) eindigde als derde. Miguel Ángel López was de beste der favorieten en is de nieuwe leider.