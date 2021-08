LIVE VUELTA. Kopgroep van acht heeft vijf minuten voorsprong, favorieten op slotklim aan zet?

Vuelta Philippe Gilbert pakt tweede ritzege na enerveren­de waaierrit, Quintana wordt tweede in klassement

11 september Opnieuw bingo voor Philippe Gilbert in de Vuelta! De Luikenaar was in de hellende slotkilometers de sterkste van een omvangrijke kopgroep, zijn tweede ritzege op Spaanse bodem. De Sloveen Primoz Roglic blijft na een enerverende waaierrit leider in het klassement. Nairo Quintana, mee met de kopgroep, is nu zijn dichtste belager.