LIVE VUELTA. Kopgroep spat uiteen op voorlaatste beklimming, Evenepoel klimt alert mee in peloton

Vuelta Primoz Roglic nu ook definitief van start in Vuelta, Remco Evenepoel krijgt vier Belgen mee, Lotto Soudal zonder uitgespro­ken kopman

Het is nu ook officieel: Primoz Roglic gaat vrijdag van start in de Vuelta. De Sloveen is net op tijd hersteld van zijn zware valpartij in de Tour. Ook Quick.Step-Alpha Vinyl maakte zijn selectie bekend, Remco Evenepoel krijgt het gezelschap van vier Belgen én wereldkampioen Julian Alaphilippe. Lotto Soudal gaat voor ritsucces met vier landgenoten.

16 augustus