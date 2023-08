LIVE VUELTA. Kopgroep met één Belg krijgt dan toch ruimte van het peloton, Evenepoel verwacht dat vlucht voorop zal blijven

Lefevere: "Remco blijft me verbazen met zijn focus en professionalisme"

Patrick Lefevere blikt vandaag in een uitgebreid interview met La Dernière Heure vooruit op de Vuelta. Hij is ervan overtuigd dat kopman Evenepoel er zal staan. "Ik heb er goede hoop in, want Remco mist quasi geen enkele afspraak. Wanneer hij zichzelf een doel stelt, bereikt hij dat bijna elke keer. Ik heb nog nooit zo'n coureur in mijn ploeg gehad. Hij blijft me verbazen met zijn focus en professionalisme. Hij is uniek - weinig renners investeren in zichzelf zoals Remco doet. Alles blijft zo snel gaan met hem. De grote vraag die sommigen zich stellen is hoeveel jaar hij op dit niveau zal kunnen blijven presteren."