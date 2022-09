LIVE VUELTA. Komt Evenepoel zijn dipje te boven in de Sierra Nevada? Contador: “Misschien is hij wel al hersteld”

Vuelta BEKIJK. Coronaposi­tie­ve Ayuso blijft in de buurt van ploegmaats, de handschoen­tjes van Evenepoel en een machts­sprint van Pedersen: dé momenten van rit 13

Een vrij geschiedenisloze dertiende etappe in de Vuelta, al was het uiteraard een thema dat de coronapositieve Juan Ayuso mocht starten. De wedstrijd zelf volgde het klassieke scenario van een sprintersrit. Een rustige dag dus voor leider Remco Evenepoel, die zo na de val van gisteren de oppervlakkige schaafwonden aan zijn dijen en handen - Evenepoel reed voor de gelegenheid mét handschoenen - verder kon laten herstellen. En de zege? Die was na een sprint voor Mads Pedersen. Tim Merlier kwam niet in het stuk voor.

