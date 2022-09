LIVE VUELTA. Komt er al een aanval op Evenepoel op de voorlaatste klim van de dag?

Vuelta BEKIJK. Zo smeerde Roglic rode trui Evenepoel op onbekende slotklim 52 seconden aan

Primoz Roglic heeft in de Vuelta tijd teruggepakt op Remco Evenepoel. Op de Sierra de la Pandera op 3,8 kilometer van de finish gooide de Sloveen de rodetruidrager los. Evenepoel kende een moeilijk moment, kon het tempo niet aan en moest ook Mas en López laten gaan. De schade beperken was de opdracht. Dat lukte enigszins, uiteindelijk verloor Remco 48 seconden plus vier bonificatieseconden op Roglic. De dagzege was voor Richard Carapaz. Hij bleef nèt voorop.

